Burkina Faso: Édith Blais est toujours en vie, affirme un ministre

La Sherbrookoise Édith Blais et son compagnon de voyage Luca Taccheto — disparus en décembre en Afrique occidentale — demeurent en vie, mais ne sont plus au Burkina Faso, a déclaré un ministre de ce pays.

Au cours d’une entrevue accordée à la télévision publique italienne (RAI), le ministre burkinabé des Communications, Rémis Fulgance Dandjinou, a souligné que Mme Blais et M. Taccheto n’étaient plus en danger. Il espère qu’avec la collaboration des protagonistes, tous deux seront retrouvés et ramenés chez eux, sains et saufs.

Mme Blais, âgée de 34 ans, et M. Taccheto, âgé de 30 ans, se dirigeaient vers le Togo, où ils envisageaient de travailler bénévolement avec un groupe d’aide humanitaire, quand ils ont été portés disparus en décembre.

La déclaration de M. Dandjinou semble corroborer un récent rapport du groupe Human Rights Watch qui affaire que les deux voyageurs avaient été enlevés et amenés au Mali.

Ce rapport, publié le 22 mars sur le site Internet du groupe, ne faisait aucune mention de leur sort.

En janvier, le gouvernement du Burkina Faso avait indiqué que Mme Blais et son compagnon avaient été enlevés, une information que n’avait pas confirmée le gouvernement canadien. Celui-ci s’était contenté de dire qu’il n’écartait aucune hypothèse. Le premier ministre Justin Trudeau avait alors déclaré croire que Mme Blais était en vie.