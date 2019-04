La montée des violences inquiète au Nigeria

Lagos — « L’insécurité gagne du terrain », « Journées noires », « Les bandits tuent à Kaduna » : les journaux nigérians s’inquiétaient mardi de l’accélération des violences, qui ont fait plus de 100 morts ces quatre derniers jours à travers le pays. Dans le Sud-Est, des groupes « cultistes », ces petits groupes criminels ou mafieux employés par des individus à des fins politiques ou économiques, et qui mêlent souvent croyances et rites de magie noire, ont causé la mort d’au moins huit personnes. Dans les régions du Nord, les djihadistes de Boko Haram (Est), les groupes criminels de voleurs de bétails (Ouest) ou encore le conflit entre agriculteurs et éleveurs peuls dans toute la ceinture centrale ne cessent de semer la terreur et ont fait plus de cent morts en quelques jours à peine.