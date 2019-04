Le président intérimaire algérien promet un scrutin présidentiel «transparent»

Photo: Fethi Belaid Associated press

Alger — Le président par intérim algérien, Abdelkader Bensalah, s’est engagé mardi à organiser « un scrutin présidentiel transparent et régulier », dans un discours retransmis à la télévision nationale. « Nous sommes tenus de concourir, citoyens, classe politique et institutions de l’État, afin de réunir toutes les conditions d’un scrutin […] dont nous serons tous les garants, qui permettra à notre peuple d’exercer son choix libre et souverain », a-t-il déclaré. Il s’est engagé à organiser le scrutin dans les 90 jours, comme prévu par la Constitution. Les Algériens, qui continuent de manifester en masse pour réclamer le départ des membres du « système », avaient clairement affiché leur refus de voir M. Bensalah, 77 ans et pur produit du régime, prendre l’intérim.