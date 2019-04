Un parti islamiste algérien boycottera la réunion du Parlement

Alger — Le Mouvement de la société pour la paix (MSP), principal parti islamiste, a annoncé lundi boycotter la session parlementaire de ce mardi, convoquée après la démission du président Abdelaziz Bouteflika et chargée de confier son intérim au président de la Chambre haute. Les parlementaires de la Chambre basse et du Conseil de la Nation se réunissent mardi pour constater la « vacance » de la présidence et confier l’intérim de 90 jours à Abdelkader Bensalah, à la tête de la Chambre haute, comme le prévoit la Constitution. Mais les manifestants, qui réclament le départ de l’ensemble du « système » au pouvoir, refusent que des personnalités de l’appareil mis en place par M. Bouteflika gèrent sa succession, en tête desquels M. Bensalah.