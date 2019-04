Municipales d’Istanbul: le parti d’Erdogan veut un recomptage des votes

Le parti du président turc, Recep Tayyip Erdogan, a demandé dimanche le recomptage ou l’annulation des voix exprimées lors des élections municipales à Istanbul, dans l’espoir d’inverser les premiers résultats qui donnent de peu la victoire au candidat de l’opposition. D’après les résultats provisoires de ce scrutin, M. Erdogan a subi un revers inédit en 16 ans de pouvoir avec la perte de la capitale Ankara et une défaite d’un cheveu à Istanbul, le moteur économique de la Turquie. Pour garder le contrôle d’Istanbul, la ville où il est né et dont il a été maire, le président Erdogan y avait pourtant dépêché un poids lourd : l’ancien premier ministre et chef du Parlement Binali Yildirim.