En Algérie, la rue maintient la pression malgré le départ de Bouteflika

Photo: Ryad Kramdi Agence France-Presse

Alger – Une foule immense a envahi le centre d’Alger et les principales villes d’Algérie pour le septième vendredi consécutif, le premier depuis le départ du président Abdelaziz Bouteflika, afin de dire désormais leur refus de toute implication de ses anciens fidèles dans la transition politique. Confronté à une contestation populaire inédite déclenchée le 22 février et très affaibli depuis un AVC en 2013, M. Bouteflika, 82 ans, a démissionné mardi après 20 ans passés au pouvoir. L’agence de presse officielle APS a recensé des manifestations dans 41 des 48 régions, rendant compte de façon inédite des slogans très hostiles au pouvoir. « On ne pardonnera pas ! », ont notamment scandé les manifestants, en référence à la lettre d’adieu mercredi du chef de l’État, dans laquelle il a demandé pardon aux Algériens.