L’épidémie de choléra continue de s’étendre au Mozambique

Maputo — L’épidémie de choléra provoquée par les inondations consécutives au passage du cyclone tropical Idai sur le centre du Mozambique a continué à s’étendre, faisant au moins 2 morts et plus de 1400 cas, selon un nouveau bilan annoncé mardi par les autorités locales. Quelque 900 000 doses d’un vaccin oral contre l’infection sont arrivées à Beira et devraient commencer à être administrées mercredi, selon les agences des Nations unies. Les pluies diluviennes d’Idai et ses vents violents ont causé des destructions et des inondations massives qui ont fait, selon le dernier bilan, près de 900 morts au Mozambique ainsi qu’au Zimbabwe voisin. Des centaines de milliers de sinistrés vivent toujours dans des conditions très précaires dans des zones noyées d’eaux sales qui favorisent la propagation de l’épidémie.