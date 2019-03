Cyclone «Idai»: les premiers cas de choléra répertoriés

Le Mozambique a confirmé mercredi l’apparition redoutée du choléra dans la région de Beira (centre), dévastée il y a deux semaines par le passage du cyclone Idai qui a fait près de 500 morts et des centaines de milliers de sans-abri dans le pays. « Nous avons cinq cas de choléra qui ont été confirmés. C’est à Beira et dans ses environs », a déclaré à l’AFP le directeur national de la Santé, Ussein Isse. « Il y en aura plus parce que le choléra est une épidémie, a-t-il averti. Nous mettons en place des mesures pour en limiter l’impact. » Selon M. Isse, un million de doses de vaccin contre le choléra doivent arriver ce week-end dans la région. Dès dimanche, le ministre de l’Environnement, Celso Correia, avait prévenu qu’une épidémie était « inévitable » compte tenu des eaux stagnantes et de la promiscuité dans les centres d’hébergement où s’entassent les rescapés.