La Croix-Rouge canadienne déploiera un hôpital mobile au Mozambique

Photo: Tsvangirayi Mukwazhi Associated Press

Ottawa — La Croix-Rouge canadienne (CRC) a annoncé mardi le déploiement de son hôpital mobile au Mozambique, un pays de l’Afrique orientale qui a été ravagé par le passage meurtrier du cyclone Idai il y a environ deux semaines. Une équipe de 25 travailleurs humanitaires canadiens composée de personnel médical, infirmier et technique assurera le fonctionnement de cet hôpital afin de répondre aux besoins de santé urgents des communautés. La Croix-Rouge canadienne a observé que le cyclone avait gravement perturbé le réseau de santé local, plusieurs établissements ayant été endommagés et n’ayant plus d’alimentation en électricité.