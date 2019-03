Cyclone «Idai»: les sauvetages se poursuivent

Les secouristes étaient engagés mardi dans une course contre la montre pour sauver des milliers de personnes toujours réfugiées dans des arbres et sur des toits, cinq jours après le passage du cyclone Idai en Afrique australe, qui pourrait être « le plus meurtrier » jamais survenu dans la région, selon les organisations humanitaires. Le cyclone, qui a balayé la semaine dernière le centre du Mozambique puis l’est du Zimbabwe voisin, a fait au moins 182 morts. Mais le bilan pourrait dépasser le millier de morts dans le seul Mozambique, a prévenu lundi son président, Filipe Nyusi. La situation ne devrait pas s’améliorer, car des pluies abondantes sont attendues dans les prochains jours, a prévenu le Programme alimentaire mondial de l’ONU.