Centrafrique: appels à la démission de Ngrebada

Parmi les 14 groupes armés signataires de l’accord de paix centrafricain, 11 ont exigé la démission du premier ministre Firmin Ngrebada, souhaitant « discuter directement avec le président de la république », selon un communiqué reçu mardi par l’AFP. « M. Firmin Ngrebada n’est plus crédible, il ne fait donc plus office d’interlocuteur pour la suite du processus et doit être remplacé », ont écrit lundi dans un communiqué les 11 groupes, présents à Addis-Abeba où se tient une réunion de suivi de l’accord de paix, sous l’égide de l’Union africaine (UA). Les groupes « exigent la formation d’un gouvernement d’union nationale ».