Nigeria: au moins neuf morts dans l’effondrement d’un immeuble

Photo: Sunday Alamba Associated Press

Lagos — Les opérations de secours ont pris fin jeudi à Lagos, capitale économique du Nigeria, au lendemain de l’effondrement d’un immeuble qui a fait au moins neuf morts. Le vieux bâtiment, abritant notamment une école maternelle et primaire, s’est écroulé subitement mercredi matin à Lagos Island, un quartier densément peuplé. Les habitants du voisinage, des pompiers et d’autres services de secours ont tenté jusqu’au petit matin de dégager les gravats. « Nous avons atteint le rez-de-chaussée. Les décombres ont été dégagés. Toutes les personnes piégées ont été évacuées et l’opération de sauvetage est terminée », a dit à l’AFP un responsable des services de secours locaux, Kehinde Adebayo. Trente-sept survivants ont pu être secourus. Le bilan définitif des victimes n’avait pas encore été dévoilé au moment où ces lignes étaient écrites.