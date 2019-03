Plusieurs victimes dans l’effondrement d’un immeuble au Nigeria

Photo: Sunday Alamba Associated Press

Lagos — Un immeuble de quatre étages abritant une école s’est effondré mercredi à Lagos Island, un quartier populaire de la capitale économique nigériane, faisant de nombreuses victimes, dont des enfants pris au piège dans les décombres. Le dernier étage abritait une école maternelle et primaire, tandis que des appartements et des commerces occupaient le reste de l’immeuble. Le directeur de l’Agence de gestion des urgences de l’État de Lagos, Adesina Tiamiyu, a confirmé que « des dizaines d’enfants » se trouvaient à l’intérieur du bâtiment lorsqu’il s’est écroulé et que les opérations pour les secourir — ainsi que les adultes — continuaient. Au moins quatre cadavres ont été évacués et plus de 40 personnes ont été sorties vivantes des décombres, a-t-il rapporté.