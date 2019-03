Le bilan des inondations au Malawi s’aggrave

Blantyre — Le bilan des inondations, qui ont noyé le sud du Malawi, petit pays pauvre et enclavé d’Afrique australe, s’est aggravé pour passer à au moins 30 morts et à près de 240 000 personnes sinistrées. « À ce jour, 30 personnes ont perdu la vie et 22 ont été blessées », a déclaré à l’AFP le ministre de la Sécurité intérieure, Nicholas Dausi, de retour d’une tournée dans les régions touchées. Un précédent bilan officiel publié vendredi avait fait état d’au moins 23 morts et d’une dizaine de disparus. Des pluies torrentielles se sont abattues plus tôt cette semaine sur 14 districts de la moitié sud du Malawi, inondant de nombreux villages et plusieurs routes importantes. Le président, Peter Mutharika, a décrété samedi l’état de catastrophe naturelle.