Huit assaillants tués lors d’une attaque contre des gendarmes au Burkina

Ouagadougou — Une patrouille de gendarmerie a été attaquée jeudi à Kyèkelnoda, dans le nord du Burkina Faso, entraînant une riposte au cours de laquelle huit assaillants ont été tués, a annoncé vendredi l’état-major des armées burkinabè. « Dans la matinée du vendredi 28 février, vers 11 h, une patrouille de gendarmerie a essuyé des tirs d’un groupe terroriste à Kyèkelnoda, localité située à environ 40 km au nord d’Arbinda (province du Soum, région du Sahel), indique un communiqué de l’état-major. « La riposte de la patrouille a permis de neutraliser huit assaillants et de récupérer un lot important de matériels après le ratissage de la zone, dont une motocyclette, un tricycle (triporteur), un stock de vivres, une tenue militaire étrangère et divers objets servant à la fabrication d’engins explosifs improvisés », souligne le texte. Le Burkina Faso, pays sahélien pauvre, est confronté depuis quatre ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes. D’abord concentrées dans le nord du pays, elles ont ensuite frappé la capitale et d’autres régions, notamment l’est. Attribuées principalement aux djihadistes du groupe Ansaroul Islam et du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), ces attaques ont fait depuis 2015 plus de 300 morts, selon un comptage de l’AFP.