Algérie: des journalistes détenus plusieurs heures après un sit-in «contre la censure»

Alger — Une dizaine de journalistes algériens ont été arrêtés et détenus durant plusieurs heures jeudi après avoir participé à Alger à un rassemblement « contre la censure », à la veille de nouvelles manifestations annoncées contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat. En début de soirée, la Direction générale de la sûreté nationale a indiqué que plus « aucun journaliste » ne se trouvait « dans les locaux de la police ». Leur interpellation a eu lieu en fin de matinée, au début d’un rassemblement d’une centaine de journalistes des médias algériens — écrits et audiovisuels, publics et privés — visant à dénoncer les pressions subies et les restrictions de couverture « imposées par [leur] hiérarchie » du mouvement de contestation actuel.