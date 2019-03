Sénégal: Macky Sall triomphe dès le premier tour

Photo: Seyllou Agence France-Presse

Dakar — Le président sénégalais sortant, Macky Sall, a triomphé dès le premier tour de l’élection présidentielle et écrasé ses quatre adversaires de l’opposition, qui ont « rejeté fermement » les résultats provisoires annoncés jeudi mais décidé de ne pas introduire de recours. Macky Sall, 56 ans, a remporté plus de 58 % du suffrage, soit une confortable majorité absolue qui lui ouvre la voie à un nouveau mandat de cinq ans, au cours duquel il entend poursuivre la mise en oeuvre de son plan « Sénégal émergent ». « Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat », qui « reflète parfaitement la commande du candidat sortant », a déclaré au nom des quatre candidats de l’opposition Idrissa Seck, ancien premier ministre.