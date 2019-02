Soudan: des pays occidentaux déplorent le «retour à un régime militaire»

Khartoum — Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et la Norvège ont déploré mardi le « retour à un régime militaire » au Soudan après une série de mesures prises par le président Omar el-Béchir devant le mouvement de contestation qui réclame son départ. Face à la persistance des manifestations, à l’origine motivées par le triplement du prix du pain, le président soudanais a décrété vendredi l’état d’urgence. Il a aussi annoncé la dissolution du gouvernement et la nomination d’officiers de l’armée à la tête des 18 régions du pays. « Autoriser les forces de sécurité à agir dans l’impunité est de nature à davantage porter atteinte aux droits de la personne, à la bonne gouvernance et à la gestion économique », ont indiqué les quatre pays dans un communiqué commun.