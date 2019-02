Les démocrates prêts à aller en justice pour faire publier le rapport Mueller

Washington — Les démocrates du Congrès américain sont prêts à assigner le gouvernement de Donald Trump en justice pour obtenir le rapport d’enquête du procureur spécial sur la Russie si celui-ci n’était pas rendu public, a dit l’un d’eux dimanche. Le procureur spécial Robert Mueller enquête sur les contacts et une éventuelle collusion entre la Russie et l’équipe de Donald Trump durant la campagne présidentielle de 2016. Il doit remettre au terme de son enquête un rapport confidentiel à sa tutelle, c’est-à-dire le département de la Justice. Il reviendra au procureur général adjoint, Bill Barr, de décider de le remettre au Congrès et de le rendre public, ce à quoi il ne s’est pas engagé.