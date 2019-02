Sénégal: Macky Sall revendique la victoire au premier tour

Photo: Carmen Abd Ali Agence France-Presse

Dakar —Le président sénégalais, Macky Sall, a été réélu en remportant « au moins 57 % » des voix lors du premier tour de l’élection présidentielle, dimanche, a affirmé son premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne. « Les résultats nous permettent de dire qu’il nous faut féliciter le président Macky Sall pour sa réélection », a déclaré M. Dionne. Les résultats ne seront officiels qu’à partir du 25 ou du 26 février et un éventuel second tour se tiendrait vraisemblablement le 24 mars. Les bureaux de vote ont généralement fermé à l’horaire prévu, avec une participation jugée satisfaisante et un scrutin sans incident majeur, selon les différentes missions d’observation électorales.