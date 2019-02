Le viol est déclaré «urgence nationale» en Sierra Leone

Freetown — Le viol et la violence sexuelle sont des « urgences nationales » en Sierra Leone, a déclaré jeudi le président du pays. Julius Maada Bio a indiqué que des centaines de viols et d’agressions sexuelles contre des femmes, des filles et des bébés sont rapportés chaque mois. Des nourrissons de trois mois auraient été tués et 70 % des survivantes auraient moins de 15 ans. M. Bio dit vouloir attirer l’attention sur le problème puisque des milliers d’autres agressions ne seraient jamais dénoncées en raison d’une culture du silence ou de l’indifférence. M. Bio a annoncé que la pénétration sexuelle d’un mineur est dorénavant passible de la prison à vie. La loi actuelle prévoyait une peine de 15 ans, mais les accusations étaient rares. La déclaration de M. Bio survient après plusieurs mois de pressions par des militants.