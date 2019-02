La Centrafrique s’approche de la paix avec les groupes armés

Bangui — L’accord de paix conclu samedi par le gouvernement de Centrafrique et les groupes armés qui contrôlent la majorité du territoire sera d’abord paraphé mardi à Khartoum, avant d’être ultérieurement signé, a annoncé dimanche le gouvernement soudanais. Aucun détail sur le contenu de l’accord obtenu n’a été encore diffusé. En Centrafrique, pays de 4,5 millions d’habitants en guerre depuis 2013, sept accords de paix ont été signés en cinq ans, sans qu’aucun aboutisse au retour de la stabilité. Cette ancienne colonie française classée parmi les pays les plus pauvres au monde est cependant riche en diamants, en or et en uranium. Les groupes armés, qui contrôlent de 70 % à 80 % du territoire, s’y affrontent pour le contrôle de ces richesses.