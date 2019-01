La présidentielle algérienne aura lieu le 18 avril

Alger — Les Algériens sont fixés : la présidentielle aura lieu le 18 avril. Ils attendent désormais de savoir si le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, sera candidat à un 5e mandat, et qui l’affrontera, aucun candidat d’importance ne s’étant pour l’heure déclaré. L’hypothèse d’un report du scrutin et d’une prolongation du mandat de M. Bouteflika avait été évoquée avec insistance par certains chefs de parti et par une partie de la presse, tout en étant jugée peu sérieuse par d’autres observateurs. Le chef de l’État, diminué par les séquelles d’un AVC dont il a été victime en 2013, n’apparaît que rarement en public et ne fait plus de déclarations officielles.