Zimbabwe: le pasteur Mawarire réfute les accusations de «subversion»

Harare — Le pasteur contestataire zimbabwéen Evan Mawarire a réfuté jeudi devant la justice les accusations de « subversion » pour son soutien à la fronde sociale qui agite le pays. Arrêté mercredi, le pasteur a comparu jeudi devant un tribunal de Harare, accusé « d’incitation à la violence » sur les réseaux sociaux et de « subversion ». L’acte d’accusation lui reproche d’avoir publié une vidéo « qui est devenue virale et qui avait pour objectif de saper le gouvernement constitutionnel ». « Je n’ai absolument rien fait de ce que l’on me reproche », a plaidé le porte-drapeau de la révolte antigouvernementale de 2016. Le Zimbabwe est le théâtre de violentes manifestations contre la forte hausse des prix des carburants à la pompe décrétée samedi.