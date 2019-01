Contestation au Soudan: la police disperse une marche vers la présidence

Khartoum — La police soudanaise a dispersé jeudi au gaz lacrymogène des centaines de manifestants qui marchaient vers la présidence en réclamant le départ d’Omar el-Béchir. D’autres rassemblements ont été organisés à Khartoum et ailleurs dans le pays, dans le cadre de ce mouvement déclenché le 19 décembre par une hausse des prix du pain et des médicaments, ainsi que par des pénuries dans ce pays en plein marasme économique. Ces manifestations se sont ensuite transformées en rassemblements quasi quotidiens appelant au départ de M. Béchir, au pouvoir depuis 1989. Depuis le 19 décembre, 24 manifestants ont perdu la vie, selon un bilan officiel. Les ONG Human Rights Watch et Amnesty International parlent d’au moins 40 morts.