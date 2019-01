Au Zimbabwe, une figure de la contestation arrêtée, la répression s’aggrave

Harare — Les autorités du Zimbabwe ont intensifié la répression mercredi au troisième jour de la grève enclenchée par la hausse des prix des carburants en arrêtant une figure de la fronde, le pasteur Mawarire, pendant que le président, Emmerson Mnangagwa, appelait au calme. Porte-drapeau des manifestations antigouvernementales de 2016, le pasteur Mawarire a été interpellé à son domicile de Harare et placé en garde à vue. « Ils affirment qu’il a incité à la violence par le biais de Twitter et des réseaux sociaux », a déclaré son avocate, Beatrice Mtetwa. Le ministre de la Sécurité, Owen Ncube, a annoncé que plus de 600 personnes avaient déjà été arrêtées depuis le début des troubles.