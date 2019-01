El Chapo aurait versé 100 millions de dollars à l’ex-président mexicain

New York — « El Chapo » a versé à l’ex-président mexicain Enrique Pena Nieto des pots-de-vin totalisant quelque 100 millions de dollars, a affirmé mardi un ancien bras droit du narcotrafiquant mexicain en témoignant devant un tribunal à New York. L’ancien chef de cabinet de l’ex-président mexicain, Francisco Guzman, a immédiatement démenti ces affirmations, les qualifiant sur Twitter de « fausses, diffamatoires et absurdes ». Il a aussi rappelé que c’était sous le gouvernement de M. Pena Nieto qu’avait été « localisé, arrêté et extradé Joaquin Guzman ». C’est la première fois depuis le début en novembre du procès de Joaquin Guzman qu’un témoin implique directement le président.