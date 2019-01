Nigeria: l’armée reprend Baga après une attaque de Boko Haram

Abuja — L’armée nigériane a fait son retour mercredi soir dans une ville stratégique sur les bords du lac Tchad après des attaques de Boko Haram ayant forcé plus de 30 000 personnes à fuir leur foyer, selon des sources civiles et militaires. Des combattants de la faction du groupe armé, soutenue par le groupe État islamique, avaient pris fin décembre le contrôle d’une base navale et d’une base de la force armée régionale déployée contre le groupe djihadiste à Baga, avant de pénétrer dans la ville. « Nos soldats sont entrés hier soir [mercredi] dans Baga. Ils ont le contrôle total de la ville que les terroristes avaient quittée », a affirmé un officier militaire sous couvert d’anonymat.