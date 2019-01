Des centaines de manifestants arrêtés au Soudan

Photo: Agence France-Presse

Khartoum — Plus de 800 manifestants ont été arrêtés au Soudan depuis le début des protestations antigouvernementales alors qu’un premier rassemblement de soutien au régime du président Omar el-Béchir a eu lieu lundi. Le Soudan est en proie depuis le 19 décembre à un mouvement de contestation provoqué par la hausse du prix du pain et les pénuries. Les protestations se sont vite transformées en un mouvement contre le régime de M. Béchir qui s’est emparé du pouvoir par un coup d’État en 1989. Au moins 19 personnes, dont deux membres des forces de sécurité, ont été tuées durant les manifestations, selon les autorités. Amnesty International a fait état de la mort de 37 manifestants et l’ONU a appelé à une enquête indépendante. Selon le ministère de l’Intérieur, 816 manifestants ont été arrêtés depuis le début de la contestation.