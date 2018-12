L’ex-président nigérian Shehu Shagari est décédé

Abuja — Shehu Usman Aliyu Shagari, qui a dirigé le Nigeria entre 1979 et 1983, est mort vendredi, a annoncé l’actuel président Muhammadu Buhari, celui-là même qui l’avait renversé par un coup d’État pendant la période tourmentée des dictatures militaires. « C’est avec une immense tristesse que j’ai reçu la nouvelle du décès du premier président exécutif du Nigeria, Alhaji Shehu Shagari », a fait savoir M. Buhari par voie de communiqué, vendredi soir. « Les Nigérians le portaient en haute estime, alors même qu’il n’était plus au pouvoir, et ses conseils avisés seront toujours regrettés. » L’ancien président, né le 25 février 1925, est mort à l’âge de 93 ans. Il fut l’un des rares chefs d’État de sa génération à accéder au poste suprême par le vote, sous la bannière du Parti national du Nigeria (NPN), après treize années de dictature militaire.