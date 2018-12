Rajoelina remporte la présidentielle à Madagascar

Antananarivo — L’ex-chef d’État Andry Rajoelina a officiellement remporté jeudi la présidentielle à Madagascar, battant son rival Marc Ravalomanana au second tour d’une élection très disputée et marquée par des accusations de fraude. M. Rajoelina a obtenu 55,66 % des suffrages contre 44,34 % pour M. Ravalomanana, un autre ancien président, selon les résultats du deuxième tour du 19 décembre publiés par la commission électorale. M. Ravalomanana a déposé des recours devant la Haute Cour constitutionnelle pour les contester, a annoncé son directeur de campagne. Commentant sa victoire devant la presse au siège de la commission électorale, M. Rajoelina a estimé que « le peuple malgache a pu s’exprimer en toute liberté » et a appelé de ses voeux à « une alternance démocratique ». La Haute Cour constitutionnelle dispose de neuf jours pour valider ou infirmer les résultats après l’examen d’éventuels recours. Le président de la commission électorale, Hery Rakotomanana, a assuré que « des efforts » avaient été faits « pour répondre aux requêtes des deux candidats. L’un a demandé un examen du logiciel de comptage, l’autre a demandé des confrontations de procès-verbaux », a-t-il dit. L’élection présidentielle a été marquée par des accusations mutuelles de fraude de la part des deux candidats finalistes, qui ont dépensé sans compter et multiplié les promesses parfois irréalistes pour l’emporter et effectuer leur retour à la présidence. Quelque cinq millions de votants ont participé au second tour, soit 48 % des inscrits, moins que les 55 % du premier tour, qui s’est tenu en novembre.