Du matériel électoral part en fumée en République démocratique du Congo

Un incendie à Kinshasa a détruit 80 % du matériel électoral destiné à la capitale, dont les controversées « machines à voter », au moment où les violences s’accentuent un peu partout dans la République démocratique du Congo avant la présidentielle du 23 décembre.

Un jeune garçon de 17 ans a ainsi été tué par balle jeudi à Mbuji-Mayi, au Kasaï, pendant qu’il attendait l’arrivée de l’un des deux principaux candidats de l’opposition à la présidentielle, Félix Tshisekedi, qui se rendait dans la région dans le cadre de sa campagne.

À Kinshasa, l’incendie d’origine criminelle a ravagé un entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), selon les autorités. « Le feu a consumé le matériel destiné à 19 des 24 communes de Kinshasa », a déclaré dans une conférence de presse le président de la Céni, Corneille Nangaa.

La capitale-province congolaise représente quelque 11 % des inscrits dans toute la RDC avec 4,4 millions d’électeurs enregistrés.

Le feu a brûlé « près de 8000 machines à voter sur les 10 368 prévues pour Kinshasa », a poursuivi M. Nangaa, qui s’est engagé à « garantir sans faille la poursuite du processus électoral » à Kinshasa.

« Ce qui était prévu comme surplus ou réserve [de matériel électoral], une partie va devoir être ramenée à Kinshasa pour son déploiement dans la capitale et couvrir près de 8000 bureaux de vote. »

Machines à voter

Les machines à voter sont devenues l’un des enjeux de la campagne et des élections.

L’un des candidats de l’opposition, Martin Fayulu (coalition Lamuka), refuse l’utilisation de ces écrans tactiles qui doivent permettre aux électeurs de choisir leurs candidats et d’imprimer leur bulletin de vote.

La coalition politique autour du président sortant, Joseph Kabila, a accusé M. Fayulu d’inviter « ses militants et sympathisants à détruire le matériel électoral de manière à empêcher la Commission électorale d’organiser les scrutins du 23 décembre ».

« Honte à ce régime #Kabila qui joue au Ponce Pilate, se lave les mains et verse des larmes de crocodile sur la perte du matériel d’une élection qu’il sait perdue d’avance ! », a écrit sur Twitter Olivier Kamitatu, l’un des soutiens de Martin Fayulu au sein de la coalition Lamuka.

« Comment un dépôt aussi important, comment du matériel aussi important peuvent être laissés ainsi à l’abandon, sans surveillance, et être même incendiés ? » s’est interrogé l’autre grand candidat de l’opposition Félix Tshisekedi, joint par l’AFP.

Il a mis en garde « le régime en place ». « Depuis un certain temps, nous avons remarqué une montée de tensions dans le pays, manifestement destinée à raviver les passions », a-t-il ajouté.

Des civils tués

L’incendie a lieu alors que plusieurs personnes ont été tuées mardi et mercredi en marge des déplacements dans le Katanga (sud-est) de M. Fayulu. Et, jeudi matin, dans le centre du pays.

« Un jeune homme de 17 ans qui chantait parmi les militants de l’UDPS a été tué ce matin par un policier qui a ouvert le feu sur lui », a déclaré le responsable fédéral de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS, le parti de M. Tshisekedi), Denis Kalombo.

Le décès a été confirmé par la société civile et d’autres observateurs présents sur le terrain.

Joint par l’AFP, le gouverneur du Kasaï-Oriental Alphonse Ngoyi-Kasanji a déclaré qu’il attendait d’avoir tous les éléments de l’enquête pour se prononcer.

« Les forces de l’ordre sont déployées pour sécuriser [le candidat] avant, pendant et après son séjour et empêcher les troubles éventuels », a ajouté le gouverneur Alphonse Ngoyi-Kasanji sur Twitter. M. Tshisekedi n’était toujours pas arrivé à 15 h (heure locale).

L’après Kabila

Les élections présidentielle, législatives et provinciales du 23 décembre doivent désigner le successeur du président Kabila, à qui la Constitution interdit de briguer un troisième mandat. Son mandat s’était achevé en décembre 2016, mais les élections avaient été reportées fin 2016 et en 2017.

Un peu plus de 40 millions d’électeurs ont été enregistrés dans le plus grand pays d’Afrique centrale qui n’a jamais connu de transition pacifique du pouvoir.

Dans un rapport, une ONG congolaise, la Synergie des missions d’observation citoyenne des élections (Symocel), a recommandé au gouvernement de ne pas couper Internet et les SMS le jour du scrutin.

La Symocel a aussi demandé à la Céni d’« anticiper les contestations électorales » avec « la publication des résultats provisoires bureau de vote par bureau de vote ».

Une trentaine de personnes, accusées par les autorités d’être les membres d’une milice armée, ont été condamnées jeudi à Kinshasa à de lourdes peines pour des violences commises en 2017 dans la capitale de la République démocratique du Congo.

Au total, 36 personnes, présentées par les autorités comme faisant partie de la milice Kamuina Nsapu, ont été condamnées à des peines allant de six mois à vingt ans de prison par un tribunal militaire au terme d’un procès commencé le 24 novembre 2017. Ces personnes sont accusées d’avoir planifié ou mis en oeuvre une série d’attaques en 2017 contre la prison centrale de Kinshasa, trois commissariats de police et le marché central. Ces différentes attaques et évasions ont eu lieu pendant une période de grande contestation contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila