Deux attaques de Boko Haram perpétrées au Nigeria

Kano — Au moins deux soldats ont été tués dans l’attaque d’une base militaire dans le nord-est du Nigeria, où les djihadistes du groupe Boko Haram ont également mené un attentat-suicide durant la fin de semaine. Samedi, des combattants d’une section de Boko Haram affiliée au groupe armé État islamique ont attaqué une base militaire à Buni Gari, un village isolé de l’État de Yobe. « Nous avons perdu deux soldats dans l’attaque, et six terroristes ont également été tués, dont les corps ont été récupérés par les soldats », a affirmé un officier militaire à l’AFP sous le couvert de l’anonymat. Les djihadistes « ont été mis en déroute », a-t-il aussi indiqué, grâce à l’arrivée de renforts aériens et terrestres provenant d’une ville voisine. Le groupe djihadiste a intensifié ces derniers mois les attaques contre les positions de l’armée nigériane dans les États du Borno et de Yobe, les plus touchés par l’insurrection, qui a fait plus de 27 000 morts depuis 2009.