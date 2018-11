Boko Haram: les pays du lac Tchad demandent le «soutien» international

Photo: Jossy Ola Associated Press

N’Djamena — Les présidents du Nigeria, du Niger et du Tchad, ainsi que le premier ministre camerounais, ont demandé jeudi « le soutien » de la communauté internationale dans la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram, à l’issue d’une réunion à N’Djamena, selon un communiqué. Les présidents Muhammadu Buhari (Nigeria), Mahamadou Issoufou (Niger), Idriss Déby (Tchad), et le premier ministre du Cameroun, Philémon Yang, « sollicitent le soutien de la communauté internationale » dans la « lutte contre le terrorisme » et pour « la stabilisation » de la région du lac Tchad, indique le texte. Lors de leur rencontre à huis clos, « les chefs d’État et de gouvernement ont exprimé leur profonde préoccupation quant à la recrudescence des attaques » et ont affirmé vouloir « changer d’approche dans la lutte contre Boko Haram ».