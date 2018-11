Un naufrage sur le lac Victoria fait plusieurs morts en Ouganda

Mutima — Une trentaine de personnes sont mortes et plus de 60 autres se sont sans doute noyées en Ouganda dans le naufrage d’un bateau où était organisée une fête sur le lac Victoria, a annoncé dimanche la police. Le navire à bord duquel se trouvaient près d’une centaine de personnes a coulé samedi lors du dernier naufrage en date sur le plus grand lac d’Afrique. « Trente corps ont été retrouvés et vingt-sept personnes secourues », a déclaré une porte-parole de la police, Zura Ganyana, précisant que le drame s’était produit à 150 m seulement du rivage. « Selon l’un des survivants, il y avait plus de 90 personnes à bord », a ajouté Asuman Mugenyi, directeur des opérations de la police ougandaise. Selon différents témoignages, la surcharge et le mauvais temps seraient à l’origine de l’accident.