Madagascar: Rajoelina dénonce des manipulations à la présidentielle

Antananarivo — L’ancien chef de l’État malgache Andry Rajoelina, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle du 7 novembre, a dénoncé lundi des « manipulations » dans les résultats officiels, appelant la justice de ce pays coutumier des crises politiques à trancher. Andry Rajoelina a décroché 39,19 % des suffrages, devant l’ancien président Marc Ravalomanana (35,29 %), selon les résultats publiés samedi par la Commission électorale nationale indépendante. Aucun des 36 candidats n’a pu s’imposer au premier tour. Un second tour devra départager Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, les deux frères ennemis, le 19 décembre. « On a gonflé le nombre des inscrits et distribué aux autres candidats les voix obtenues par Andry Rajoelina », a déclaré ce dernier.