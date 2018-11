Des combats inédits entre rebelles pro-turcs font 25 morts en Syrie

Beyrouth — Des affrontements ont éclaté pour la première fois entre factions rebelles syriennes pro-turques dans la ville d’Afrine, dans le nord de la Syrie, faisant 25 morts et des dizaines de blessés dimanche, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). La région d’Afrine, située dans la province d’Alep et majoritairement kurde, est tombée en mars aux mains de l’armée turque et de ses alliés syriens, qui en ont chassé les forces kurdes au terme d’une offensive meurtrière. Les affrontements, commencés samedi et qui se poursuivent dimanche, opposent la quasi-totalité des groupes rebelles à une seule faction s’appelant « Tajamo Chouhada al-Charkiya », accusée de ne pas respecter « les décisions des forces turques » et « de multiples abus », a expliqué le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane. Ils s’inscrivent dans le cadre général de la « lutte d’influence entre les groupes » rebelles pro-turcs à Afrine, a-t-il ajouté.