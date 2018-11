Sept Casques bleus tués dans l’offensive contre les rebelles ADF en RDC

Beni — Sept Casques bleus ont été tués et dix blessés dans l’est de la République démocratique du Congo, où ils participaient à une offensive commune avec l’armée congolaise contre des rebelles ADF qui sèment la terreur parmi la population. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a condamné, dans un communiqué, « l’assassinat de six Casques bleus malawites et un Casque bleu tanzanien de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo [MONUSCO] ». Stéphane Dujarric, porte-parole de l’ONU, a refusé de donner davantage de détails sur l’opération commune, liant tout de même cette offensive à la lutte contre le retour du virus Ebola dans la région. « Comme vous le savez, il y a une épidémie d’Ebola dans cette zone et l’insécurité est un obstacle à la réponse à cette épidémie », a-t-il estimé.