Au Nigeria, l’armée cite Trump pour justifier sa sanglante répression des chiites

L’armée nigériane, qui a tiré à balles réelles sur des manifestants chiites cette semaine suscitant la préoccupation de Washington, a repris à son compte vendredi des propos de Donald Trump justifiant l’usage de la force armée sur des migrants jetant des pierres.

Dans une publication Twitter, l’armée nigériane a diffusé un discours du président américain prononcé jeudi dans lequel il évoque le sort de la caravane de migrants sud-américains s’approchant de la frontière entre les États-Unis et le Mexique et prévient que toute personne jetant des pierres serait considérée comme armée.

« Regardez SVP et tirez-en vos propres conclusions », a commenté l’armée nigériane sur son compte officiel, dans un message supprimé depuis.

Please Watch and Make your Deductions. pic.twitter.com/05yVwULFoh