Une femme pour la première fois présidente de l’Éthiopie

Addis-Abeba — Les parlementaires éthiopiens ont désigné jeudi à l’unanimité et pour la première fois une femme, Sahle-Work Zewde, présidente du pays, après la démission de celui qui occupait ce poste essentiellement honorifique. La diplomate de carrière de 68 ans devient la quatrième chef de l’État en Éthiopie depuis l’adoption de la Constitution de 1995. Sahle-Work Zewde était jusque-là la représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, auprès de l’Union africaine. Mme Sahle-Work, née à Addis-Abeba et qui a étudié en France, est à l’heure actuelle la seule femme chef d’État en Afrique. La moitié des postes du gouvernement sont présentement occupés par des femmes. « Si les changements réalisés actuellement en Éthiopie sont menés à la fois par des hommes et des femmes, leur élan aboutira à une Éthiopie libre de toute discrimination religieuse, ethnique ou basée sur le genre », a-t-elle déclaré. « Durant mon mandat, je me concentrerai sur le rôle des femmes en vue d’assurer la paix, ainsi que sur les bénéfices de la paix pour les femmes », a-t-elle ajouté.