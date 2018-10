Zimbabwe: l’opposition appelle au «dialogue» pour mettre fin à la crise

Harare — Le principal dirigeant de l’opposition zimbabwéenne et rival du président Emmerson Mnangagwa à la dernière présidentielle, Nelson Chamisa, a préconisé mardi la formation d’un gouvernement transitoire d’urgence pour résoudre la crise politique et économique qui s’aggrave dans le pays. « La première chose à faire pour ce pays est de s’engager sur le chemin d’un dialogue politique », a déclaré M. Chamisa. « Nous avons besoin d’une autorité transitoire nationale, de manière à pouvoir résoudre cette crise », a-t-il ajouté au cours d’une conférence de presse à Harare. Le Zimbabwe connaît sa crise économique la plus grave depuis dix ans, qui s’est traduite par des pénuries de carburant, de nourriture et de médicaments en raison d’un manque de devises.