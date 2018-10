Soudan du Sud: l’ONU accuse les rebelles d’avoir kidnappé des fillettes

Johannesburg — Des femmes et des fillettes qui n’étaient parfois âgées que de 12 ans ont été kidnappées par l’opposition armée du Soudan du Sud et offertes comme « épouses » aux commandants, affirme un nouveau rapport des Nations unies. Celles dont personne ne voulait étaient violées à répétition par les rebelles, peut-on lire. « La plupart des civils kidnappés sont, à ce que nous savons, toujours captifs », a dénoncé par voie de communiqué la nouvelle chef onusienne des droits de la personne, l’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet. Les jeunes hommes et les garçons enlevés ont été contraints de combattre ou d’agir comme porteurs.