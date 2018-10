Anniversaire de l’attentat meurtrier de Somalie: un des auteurs exécuté

Mogadiscio — Un des djihadistes condamnés pour l’attentat au camion piégé qui avait fait plus de 500 morts il y a un an à Mogadiscio a été exécuté dimanche, ont annoncé les autorités somaliennes. Hassan Adan Isak, condamné à mort pour avoir conduit un des véhicules utilisés dans le cadre de l’attaque, a été fusillé par un peloton militaire dans la matinée. La violente déflagration avait détruit une vingtaine de bâtiments du centre de la capitale, habituée aux attaques des djihadistes shebab, liés à al-Qaïda. Depuis, le lieu du drame, le carrefour Zoope, a retrouvé sa normalité. Certains immeubles ont été reconstruits et portent désormais des affiches d’images de cet attentat géant. Un mémorial a été érigé au centre du carrefour.