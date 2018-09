Un naufrage fait 131 morts en Tanzanie: deuil national

Photo: Stringer Agence France-Presse

Nairobi —Le président tanzanien John Magufuli a décrété vendredi quatre jours de deuil national à la suite du naufrage d’un transbordeur au sud du lac Victoria, qui a fait au moins 131 morts, et, déplorant une surcharge de l’embarcation, a ordonné l’arrestation des opérateurs de cette dernière. Le transbordeur MV Nyerere « a une capacité de 25 tonnes de marchandises et de 101 passagers, mais sur le plan des passagers, il saute manifestement aux yeux que le nombre était dépassé, car certains corps n’ont pas encore été repêchés », a déploré le président dans un discours prononcé sur la télévision publique TBC One. Le MV Nyerere, exploité par l’Agence tanzanienne des services électriques et mécaniques, a chaviré jeudi après-midi dans le sud du lac Victoria à quelques dizaines de mètres à peine de sa destination finale, le débarcadère de l’île d’Ukara. Plusieurs témoins interrogés par l’AFP au téléphone ont rapporté qu’à l’approche de l’île, des passagers se sont déplacés vers l’avant du navire pour se préparer à débarquer. Ce mouvement aurait déséquilibré le bateau, qui s’est alors retourné.