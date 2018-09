Une épidémie de Choléra fait 28 morts au Zimbabwe selon un nouveau bilan

Harare — L’épidémie de choléra au Zimbabwe a fait 28 morts, selon un bilan du ministère de la Santé rendu public dimanche. Le précédent bilan annoncé jeudi avait fait état de 25 décès. L’épidémie s’est déclarée en septembre et le gouvernement a décrété un état d’urgence sanitaire dans la capitale Harare après la découverte de 3000 cas. La situation est compliquée dans le pays notamment par le manque de médicaments, de liquides intraveineux et de vêtements de protection, selon un rapport récent commun du ministère zimbabwéen de la Santé et de l’OMS. Dans un communiqué, l’OMS avait souligné jeudi que l’épidémie « se propageait rapidement à Harare », qui compte plus de deux millions d’habitants.