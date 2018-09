RDC: l’épidémie d’Ebola gagne une grande ville

Beni — Le bilan de l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola est monté à 88 morts dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), où deux décès ont été enregistrés pour la première fois à Butembo, grand carrefour commercial d’environ un million d’habitants. Les deux premiers cas de décès confirmés à Butembo, plaque tournante des échanges de la RDC avec des pays voisins comme l’Ouganda, sont une femme et un personnel soignant qui a été en contact avec elle, a indiqué jeudi le ministère congolais de la Santé, Oly Ilunga Kalenga. Il s’est rendu jeudi à Butembo. « Au total, nous sommes à 129 cas et on dénombre à ce jour 88 décès. Parmi ces 88 décès, 31 sont des décès historiques probables [avant le déclenchement de l’épidémie le 1er août] et 57 décès, des cas confirmés », a-t-il détaillé à la presse avant son départ pour Butembo.