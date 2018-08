Ebola en RDC: le bilan grimpe à 77 morts

Photo: John Wessels Agence France-Presse

Beni — L’épidémie du virus Ebola qui sévit dans le nord-est de la République démocratique du Congo a maintenant fait 77 morts. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a indiqué dans un communiqué jeudi qu’il « fournit de la nourriture aux malades hospitalisés et aux soignants dans les hôpitaux des villes de Mangina et Beni », dans la province du Nord-Kivu, où cette nouvelle épidémie d’Ebola a été déclarée le 1er août. Dans le territoire de Beni, quelque 4000 personnes reçoivent une ration pour un mois composée de céréales, de haricots, d’huile végétale et de sel iodé.