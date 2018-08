Zimbabwe: la justice confirme l’élection du président Mnangagwa

La Cour constitutionnelle du Zimbabwe a sans surprise confirmé vendredi la victoire du président sortant Emmerson Mnangagwa lors du scrutin du 30 juillet, rejetant « faute de preuves » les allégations de fraudes et de manipulations de l’opposition.

« La requête [de l’opposition] est rejetée [...]. Emmerson Mnangagwa est déclaré vainqueur de l’élection présidentielle », a annoncé le président de la plus haute instance judiciaire du pays, Luke Malaba, en concluant la lecture de son arrêt.

« La Cour estime que le requérant n’a pas présenté devant elle de preuves claires, directes et suffisantes » des irrégularités alléguées, a justifié le juge Malaba.

Arrivé au pouvoir dans la foulée de la chute de Robert Mugabe en novembre, M. Mnangagwa avait été déclaré vainqueur par la commission électorale avec 50,8 % des suffrages, contre 44,3 % à son rival du Mouvement pour un changement démocratique (MDC) Nelson Chamisa.

Mais le candidat du MDC avait contesté ces résultats devant la Cour constitutionnelle, arguant de nombreuses irrégularités.

Le vainqueur s’est réjoui de la décision, unanime, rendue par la Cour et a appelé à tourner la page. « Laissons désormais derrière nous nos différences », a-t-il déclaré à la télévision nationale. « Il est temps de construire notre nation et d’avancer ensemble. »

Son rival a pris acte de la décision de la justice, mais assuré à ses partisans qu’il continuerait à s’opposer au régime.

« J’entends vos pleurs et ressens votre douleur. Je sais que vous vous sentez volés, mais ne désespérez pas », a lancé Nelson Chamisa sur Twitter, promettant de « sauver notre beau Zimbabwe de la pauvreté, la corruption et la malhonnêteté ».

I hear your cries & feel your pain. I know you feel cheated, but take heart — your victory is not lost. Your will is sacred & we’ll listen to you on the path of peace & course of action to be taken to rescue our beautiful Zimbabwe from the jaws of poverty, corruption & dishonesty