Fin de la guerre civile au Soudan du Sud?

Khartoum — Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud ont signé dimanche à Khartoum un accord sur le partage du pouvoir, le président Salva Kiir appelant à l’unité dans un pays ravagé depuis 2013 par une guerre civile. Salva Kiir a avait alors accusé son vice-président Riek Machar de fomenter un coup d’État. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Les négociations à venir pour un accord de paix final vont se poursuivre à Khartoum.Une fois qu’une ententeglobale aura été signée, les belligérants auront trois mois pour former un gouvernement de transition, qui sera au pouvoir dans le pays pour une durée de 36 mois.