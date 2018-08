De la difficulté de lutter contre Ebola en zone de guerre

Genève — L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti vendredi que les difficultés allaient être maximales pour enrayer la nouvelle épidémie d’Ebola en RDC, qui sévit dans une « zone de guerre » où les humanitaires ne se déplacent pas sans escorte armée. « Sur l’échelle du degré de difficulté, tenter d’éteindre une flambée d’un pathogène mortellement dangereux dans une zone de guerre est au sommet », a déclaré le directeur général adjoint de l’OMS, responsable des réponses d’urgence, Peter Salama. La maladie a été signalée à Mangina, un village situé à 30 km au sud-ouest de Beni dans la province troublée du Nord-Kivu (est). « Ici, c’est le niveau de sécurité 4 pour l’ONU, l’un des plus élevés », a expliqué M. Salama, spécifiant que « plus d’une centaine de groupes armés opèrent à l’intérieur et autour du Nord-Kivu, dont au moins vingt sont très actifs ».